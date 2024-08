Mit dem Start des Karpfhamer Festes am Donnerstag und der Rottalschau, die am Freitag eröffnet wird, werden bis Dienstag wieder rund 400.000 Besucher zu einem der größten Volksfeste der Region erwartet. Doch nach dem Anschlag auf das Solinger Stadtfest vom vergangenen Wochenende, rückt zwangsläufig auch das Sicherheitskonzept dieser Großveranstaltung in den Fokus. Organisatoren, Polizei und Kommune haben sich deshalb nochmals zusammengesetzt und nachgeschärft.