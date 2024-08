Sexueller Übergriff in Wohnung - Verdächtiger festgenommen

Ein junger Mann soll in die offenstehende Wohnungstür einer Frau eingedrungen sein und sie sexuell bedrängt haben. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen.

Nachdem er eine Frau in Mittelfranken in ihrer Wohnung sexuell belästigt haben soll, hat die Polizei einen 25-Jährigen festgenommen. Der Verdächtige soll am Sonntag durch die offene Terrassentür in die Erdgeschosswohnung einer 42-Jährigen in Solnhofen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) eingedrungen sein, wie die Polizei mitteilte.

Als der Mann sie angegriffen und sexuell bedrängt habe, habe die Frau um Hilfe gerufen. Ein Nachbar habe den flüchtenden Verdächtigen verfolgt, ihn jedoch später verloren. Eine Fahndung der Polizei sei erfolglos geblieben. Dank eines Zeugenhinweises konnten die Beamten den 25-Jährigen schließlich festnehmen.

