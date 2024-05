Die Polizei hat ein alkoholisiertes Paar im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in einem leer stehenden Haus beim Sex erwischt. Eine 39-Jährige und ein 49-Jähriger schlugen am Mittwoch ein Kellerfenster ein und gelangten so in das Gebäude in Postbauer-Heng, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Zeuge beobachtete die beiden und informierte die Polizei. Gegen die Frau und den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt.

