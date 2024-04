Serie von Werkzeugdiebstählen: Polizei rät zur Vorsicht

Auf Werkzeuge von Handwerkern haben es Unbekannte derzeit verstärkt rund um Nürnberg und Fürth abgesehen. Seit März häuften sich die Diebstähle von Werkzeugen aus Fahrzeugen von Handwerkern, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag mit. 20 Wagen seien nachts gewaltsam geöffnet und Werkzeuge im Wert von insgesamt etwa 78.000 Euro gestohlen worden. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro.

Der letzte angezeigte Fall stamme aus Fürth, wo am vergangenen Wochenende zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ein Auto aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen wurde. Wegen der Häufung gehen die Ermittler davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Sie raten, Fahrzeuge mit Werkzeugen nachts in Garagen oder auf gesichertem Gelände abzustellen. Bestenfalls sollten die Werkzeuge an einem sicheren Ort und nicht im Auto verwahrt werden.

