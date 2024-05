Eine Radfahrerin ist in Unterhaching (Landkreis München) gestürzt und hat sich schwer verletzt. Die 77-Jährige hatte am Rand eines Geh- und Radwegs gehalten, um einen entgegenkommenden Lastwagen durchzulassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachdem der Lkw vorbeigefahren war, sei die Seniorin beim Anfahren gestürzt. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

