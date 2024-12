Seniorin mit Schlagwerkzeug attackiert - Frau festgenommen

In Regensburg wird gegen eine 41-Jährige wegen zwei Taten ermittelt. In beiden Fällen soll die Frau andere Menschen angegriffen haben. Eine Seniorin verletzt sich schwer am Kopf.

Eine 41-Jährige ist nach einem Angriff auf eine Seniorin in Regensburg festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau am Vormittag die über 80-Jährige im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses unter anderem mit einem Schlagwerkzeug attackiert und am Kopf schwer verletzt haben. Die Seniorin sei in ein Krankenhaus gebracht und die Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Gegen die 41-Jährige wird laut Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Gegen die Frau wird zudem wegen eines weiteren Körperverletzungsdeliktes nur wenige Stunden vor dem Angriff auf die Seniorin ermittelt. So soll sie einen Autofahrer an einer Tankstelle mit einem bisher unbekannten Gegenstand im Gesicht verletzt haben und danach geflüchtet sein.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg werde einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gegen die Tatverdächtige stellen, teilte die Polizei mit. Über den Antrag soll ein Bereitschaftsrichter im Laufe des Neujahrstages entscheiden.

