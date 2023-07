Seniorin fährt mit Rollator absichtlich gegen geparktes Auto

Blaulicht - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine 84-Jährige soll absichtlich mit ihrem Rollator gegen ein geparktes Auto gefahren sein und es dabei beschädigt haben. Nach ersten Erkenntnissen habe ihr die Art, wie der Wagen am Montag geparkt war, nicht gefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Auto stand zu diesem Zeitpunkt vor einem Supermarkt in Fischen im Allgäu (Landkreis Oberallgäu). Die Seniorin erwarte nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Zudem müsse sie für den entstandenen Sachschaden aufkommen. Wie genau der Wagen geparkt war, sei der Polizei nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Behörde.

© dpa-infocom, dpa:230704-99-281611/3