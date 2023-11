Senioren verloren sechsstellige Summen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Beinahe täglich warnte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zuletzt vor betrügerischen Anrufen von falschen Polizisten oder Schockanrufen. Im März verloren Senioren im Landkreis Rosenheim bei einer Anruferwelle teils sechsstellige Summen. Nun kann die polnische Polizei einen Fahndungserfolg vermelden.







Im März 2023 wurden zwei Senioren im Landkreis Rosenheim Opfer perfider Betrugsanrufe. In Bernau am Chiemsee übergab eine Seniorin am 15. März 2023 an einen jungen Mann, der mutmaßlich als Geldabholer für die Betrüger fungierte, 40.000 Euro Bargeld. Der Abholer steckte das Geld in eine Umhängetasche und verschwand. Zwei Stunden später erfuhr die echte Polizei von der Tat über Nachbarn der Geschädigten.



Am selben Tag waren es 165.000 Euro , die ein älterer Rosenheimer an einen jungen Mann übergab. Auch dieser fungierte mutmaßlich als Geldabholer. Stunden zuvor hatte das Opfer einen Anruf bekommen, wonach eine Verwandte einen Unfall verursacht hätte und nun zur Abwendung einer Haft eine Kaution hinterlegen müsse.





Erste Festnahme noch am gleichen Tag

Zahlreiche Polizeidienststellen in Oberbayern waren gewarnt und beiteiligten sich sofort an den Fahndungsmaßnahmen, die schließlich auch zu einem Erfolg führten. Eine 24-jährige polnische Staatsangehörige wurde noch am gleichen Tag in Weilheim festgenommen. Sie hatte kurz zuvor Kontakt zu einem 72-Jährigen aufgenommen, der ihr Geld übergeben sollte. Zu einer Übergabe war es nicht gekommen, stattdessen klickten die Handschellen bei der mutmaßlichen Geldabholerin.7





Festnahme in Polen

Ein halbes Jahr später, am 6. November 2023, gelang es nun der polnischen Polizei, in Breslau einen 20-jährigen tschechischen Staatsangehörigen festzunehmen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Rosenheim, weil er dringend tatverdächtig ist, bei mehreren Fällen im Bundesgebiet - darunter eben auch besagte Fälle in Bernau am Chiemsee und in Rosenheim - als „Logistiker“ und „Abholer“ Teil der Betrügerbande gewesen zu sein. Der Tatverdächtige sitzt derzeit in Polen in Auslieferungshaft.



Zu der Festnahme war es durch die intensive Vorarbeit der Ermittler des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und der Staatsanwaltschaft Traunstein und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den polnischen Polizeibehörden gekommen.



Längst sind die Maschen der Betrüger hinlänglich bekannt, dennoch werden leider immer noch vor allem Seniorinnen und Senioren Opfer und verlieren teils horrende Geldsummen. Die Polizei warnt deshalb weiterhin eindringlich und gibt Verhaltenstipps:





Das rät die Polizei bei Verdacht auf Trickbetrug: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen, z. B. zu einem Einbruch in der Nähe oder einer Kaution, die unbedingt zu bezahlen ist!

Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! Legen Sie einfach auf!

Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände! Legen Sie einfach auf!

Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Geld oder Schmuck aufbewahren!

Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück! Drücken Sie KEINE Wahlwiederholung. Legen Sie auf und wählen Sie dann den Notruf 110!

Erstatten Sie immer, auch im Versuchsfall, Anzeige bei Ihrer Polizeiinspektion!

Insbesondere die Jüngeren werden ausdrücklich gebeten: Sprechen Sie offen über die perfiden Maschen der Telefonbetrüger und sensibilisieren Sie so Ihre nahestehenden Verwandten und Bekannten, die Opfer solcher hinterhältigen Anrufe werden könnten!







