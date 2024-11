Senior wird nach Brand in Wohnhaus tot entdeckt

In einem Wohnhaus in Unterfranken bricht ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte sind schnell vor Ort - doch für einen Bewohner kommt die Hilfe zu spät.

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Unterfranken haben Rettungskräfte einen Bewohner leblos aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen starb der 89-Jährige noch an der Brandstelle, wie die Polizei mitteilte.

Das Einfamilienhaus in Hemhofen (Landkreis Erlangen-Höchstadt) war den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus dem Dachstuhl. Da der 89-jährige Bewohner noch im Haus vermutet wurde, verschaffte sich die Feuerwehr sofort Zutritt und fand ihn leblos im Wohnzimmer. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

