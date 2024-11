Senior von Auto überrollt - Augenzeugen heben Wagen an

Ein 79-jähriger Mann wird auf einem Supermarktparkplatz von einem Auto überrollt und schwer verletzt. Augenzeugen eilen zu Hilfe und heben das Fahrzeug gemeinsam an, um ihn zu befreien.

Ersthelfer haben einen schwer verletzten Senior in Passau befreit, der auf einem Discounter-Parkplatz von einem Auto überrollt wurde. Der 79-Jährige schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten am Samstag zur Behandlung in eine Klinik.

Die 87 Jahre alte Fahrerin war aus zunächst unbekannter Ursache in die vor dem Geschäft stehenden Einkaufswagen gefahren. Dabei übersah sie den 79-jährigen Fußgänger, der sich gerade einen Einkaufswagen holen wollte. Der Mann geriet unter das Auto und wurde schwer verletzt. Mehrere Augenzeugen befreiten den Mann, indem sie das Fahrzeug gemeinsam anhoben. Die Autofahrerin blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.

