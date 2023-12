Senior überschlägt sich mit Pkw und stirbt

Ein 88 Jahre alter Autofahrer hat sich mit seinem Auto in Oberfranken überschlagen und ist gestorben. Er war am Montagnachmittag laut Polizei aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der Autobahn 73 abgekommen. Bei Grub am Forst (Landkreis Coburg) sei er auf eine Böschung neben der Straße geraten. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, wie es weiter hieß. Die Feuerwehr habe den eingeklemmten Mann befreit. Kurz darauf sei der Senior noch an der Unfallstelle gestorben.

