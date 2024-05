Senior sucht Auto am falschen Ort und drückt Notfallknopf

Nachdem er sein Auto am falschen Ort gesucht hat und nicht mehr finden konnte, hat ein Senior den Notfallknopf in einem Coburger Parkhaus gedrückt. Der 81-Jährige habe nach seiner vergeblichen Suche am Dienstag einfach nicht mehr weiter gewusst, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die von ihm alarmierten Beamten stellten sich der Herausforderung und suchten daraufhin mit ihm nach dem Wagen. Doch erst mal vergeblich. Denn es wurde klar, das Auto stand in einem knapp ein Kilometer entfernten Parkhaus. Der 81-Jährige muss nun die neue Glasscheibe am Notrufkasten zahlen.

