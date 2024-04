Senior stürzt mehrere Meter einen Abhang hinunter

Ein 80-Jähriger ist im Landkreis Main-Spessart vier Meter tief einen Abhang hinuntergefallen. Der Mann sei am Sonntag in Mittelsinn von seinem motorisierten Rollstuhl abgestiegen, um einen Ast als Dekoration abzutrennen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei sei er abgerutscht, die Böschung hinuntergefallen und habe sich dabei am Kopf verletzt. Ein Anwohner hörte die Hilferufe des Mannes und informierte die Einsatzzentrale. Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus.

