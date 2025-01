Senior stirbt nach Sturz von motorisiertem Dreirad

Ermittlungen nach Messerangriff an Bushaltestelle - Ersthelfer kamen dem Mann zu Hilfe, bis Notarzt und Rettungsdienst eintrafen. (Symbolbild) - Foto: Daniel Vogl/dpa

Ein 89-Jähriger stürzt bei einem Unfall von seinem Fahrzeug. Ersthelfer kämpfen um sein Leben.

Ein 89-Jähriger ist nach einem Verkehrsunfall in Coburg gestorben. Der Senior stürzte am Montag aus bislang unbekannter Ursache von seinem motorisierten Dreirad, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer versorgten den Mann, bis Notarzt und Rettungsdienst eintrafen. Der 89-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag.

