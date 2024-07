Senior (74) tot in Herrsching gefunden: Polizei geht von Gewaltdelikt aus – Fahndung läuft

Im Herrschinger Ortsteil Mühlfeld (Landkreis Starnberg) ist es am Freitagabend wohl zu einem Gewaltdelikt gekommen. Ein Mann (74) ist tot. Die Polizei fahndet nach einer unbekannten Person, die das Grundstück fluchtartig verlassen haben soll.









Wie die Polizei in einer Pressemitteilung vom Samstag berichtet, ging ein bislang unbekannter Täter den 74-jährigen Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Zur Kohlstatt an. Seine Ehefrau konnte sich in ein benachbartes Anwesen flüchten und „die Verständigung des Polizeinotrufes veranlassen“. Als die Beamten das Anwesen durchsuchten, fanden sie den schwer verletzten 74-Jährigen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Seniors feststellen.



Die ersten Ermittlungen haben laut Polizei ergeben, dass gegen 21.20 Uhr eine unbekannte männliche Person aus dem Anwesen zu Fuß geflüchtet ist. Bis in die frühen Morgenstunden haben die Einsatzkräfte nach der Person gefahndet. Neben zahlreichen Streifen verschiedener Dienststellen waren auch ein Polizeihubschrauber, Streifen der Bundespolizei und mehrere Hundeführer an der Suche beteiligt.



Die Person ist auch am Samstag noch flüchtig und wird wie folgt beschrieben:



- männlich



- 180 bis 190 cm groß



- helle Hose und ein dunkelblaues Kapuzensweatshirt



- roter Rucksack



- gelb-grüne Handschuhe



Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Auch ein Rechtsmediziner ist laut Polizei beteiligt.



Auch am Samstag fahndet die Polizei weiter auf Hochtouren nach dem flüchtigen Täter. Mit starken Kräften seien mögliche Fluchtstrecken überprüft sowie nach Beweismitteln gesucht worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Neben Spürhunden waren demnach auch Taucher im Einsatz.



Nähere Angaben, etwa zu einem möglichen Motiv, einer Tatwaffe oder den genauen Verletzungen des Mannes, machte die Polizei mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe zunächst nicht. Der Leichnam des Mannes sei in der Rechtsmedizin in München obduziert worden, hieß es. Ein Ergebnis lag zunächst nicht vor.





Polizei verstärkt in Herrsching unterwegs





Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Beobachtungen im Ortsteil Mühlfeld gemacht haben oder Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, sich bei der Kripo Fürstenfeldbruck unter 08141/6120 zu melden.



Die Polizei Herrsching ist am Wochenende auch zur Nachtzeit verstärkt im Ortsteil Mühlfeld unterwegs und für die Bevölkerung erkennbar und ansprechbar, heißt es im Polizeibericht von Samstagmorgen. „Gegenwärtig liegen der Polizei aber keine Hinweise vor, die eine weitere Gefährdung der Bevölkerung begründen.“

− vr