SEK nimmt Waldkraiburger nach Bedrohung von Polizisten fest

Ein Waldkraiburger wurde Montagmorgen in seiner Heimatstadt im Landkreis Mühldorf von einem Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei festgenommen, nachdem er Polizisten mit einer Waffe bedroht hatte. Bei der Waffe habe es sich um keine Schusswaffe gehandelt, versicherte Polizeisprecher Alexander Huber vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd.



Nähere Angaben zu dem Mann und den Umständen machte Alexander Huber aus Rücksicht auf den psychischen Ausnahmezustand, in dem sich der Waldkraiburger befunden haben soll, nicht. Der Polizeisprecher bestätigte nur, dass Polizisten an der Wohnung des Mannes waren und er sie dabei bedroht habe. Deshalb sei das SEK zur Unterstützung angefordert worden.



Die Spezialkräfte nahmen den Mann dann fest. Ob er in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert wird, sollte erst noch geprüft werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz laut Huber niemand. Nachdem sich sowohl Bedrohung als auch Festnahme in einer Wohnung abgespielt hatten, seien auch keine Passanten gefährdet gewesen.

− hr