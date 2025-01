SEK-Einsatz wegen Sexualdelikts - Verdächtiger festgenommen

Zeugen melden ein mögliches Sexualdelikt und einen Bewaffneten in einer Wohnung. Spezialkräfte rücken aus. Später gibt die Polizei Entwarnung.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Fürth nach einem möglichen Sexualdelikt einen Verdächtigen in einem Mehrfamilienhaus festgenommen. Bei dem 49-Jährigen sei eine Schreckschusspistole gefunden worden, sagte Polizeisprecher Michael Petzold. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden. Es seien auch keine Schüsse gefallen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe zu keiner Zeit bestanden.

Während des Einsatzes sperrte die Polizei demnach einen Abschnitt der Straße vor dem Haus. Busse wurden umgeleitet.

Zeugen hatten sich dem Sprecher zufolge am Montagmorgen bei der Polizei gemeldet und von einem möglichen Sexualdelikt in dem Mehrfamilienhaus berichtet. Weiter hieß es, der Verdächtige halte sich noch in der Wohnung auf und sei möglicherweise bewaffnet. Deshalb sei das Spezialeinsatzkommando ausgerückt, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt nun, ob es zu einem Sexualdelikt gekommen ist.

