Seil in Waldseilgarten durchgeschnitten: Trainerin verletzt

Wegen eines durchtrennten Seils hat sich eine Trainerin in einem Waldseilgarten in Pfronten (Landkreis Ingolstadt) schwer verletzt. Weil Unbekannte das Seil rund zwei Meter über dem Boden abgeschnitten hatten, fiel sie aus dieser Höhe ungebremst auf den Waldboden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die 20-jährige Trainerin war am Samstag einem Kind in dem acht Meter hohen Parcours zu Hilfe gekommen. Um wieder zurück auf den Boden zu kommen, seilte sich die 20-Jährige dann an dem - zu kurzen - Seil ab. Von oben konnte die Frau dessen Ende nicht sehen. Die Trainerin wurde mit schweren Verletzungen an beiden Handgelenken in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Füssen ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung - und sucht Zeugen.

