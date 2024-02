Sechsstelliger Schaden und ein Verletzer nach Dachstuhlbrand

Bei einem Dachstuhlbrand in Ringelai (Landkreis Freyung-Grafenau) ist ein sechsstelliger Schaden entstanden und ein Mann leicht verletzt worden. Der 31-Jährige habe etwas an dem Dach renoviert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Während einer Pause war am Sonntagabend demnach aus bislang unklaren Gründen das Feuer ausgebrochen. Der Mann erlitt dabei leichte Rauchgasverletzungen, die anderen drei Bewohner retteten sich unverletzt ins Freie. Nun ermittelt die Kripo aus Passau.

