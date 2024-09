Sechsstelliger Schaden nach Stallbrand in Oberbayern

Mitten am Tag brennt ein Stallgebäude auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Feuerwehrleute verhindern Schlimmeres.

Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Saaldorf-Surheim (Landkreis Berchtesgadener Land) ist laut Polizei ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Menschen und Tiere blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei am Dienstagnachmittag in einem Stallgebäude ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Stall komplett in Flammen gestanden. Die Einsatzkräfte konnten laut Polizei das Feuer dennoch schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern.

Erste Untersuchungen der Kriminalpolizei ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

