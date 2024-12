Sechsstelliger Schaden nach Brand in Geschäft

In einem Laden in Bayreuth bricht ein Feuer aus. Es entsteht ein hoher Schaden. Was ist zur Brandursache bekannt?

Bei einem Brand im Lager eines Geschäfts in der Bayreuther Fußgängerzone ist ein geschätzter Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Zeugen bemerkten am Samstag Rauch aus dem geschlossenen Discounter und wählten den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe den Schwelbrand schnell gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar.

