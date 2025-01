Sechsstelliger Schaden nach Brand - Heizkissen als Ursache

Feuerwehr - Zunächst geriet in einem Haus im Landkreis Forchheim ein Heizkissen in Brand. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Mann bemerkt in seinem Schlafzimmer ein brennendes Heizkissen. Er schafft es aus dem Haus. Doch das Feuer breitet sich aus und der Schaden ist groß.

Nach dem Brand eines Hauses im Landkreis Forchheim hat die Polizei den Schaden auf rund 150.000 Euro geschätzt. Der 78 Jahre alte Bewohner bemerkte ein brennendes Heizkissen im Schlafzimmer, wie die Beamten mitteilten. Er verließ das Haus in Obertrubach und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Schlafzimmer den Angaben zufolge bereits komplett in Flammen. Das Feuer breitete sich bis in den Dachstuhl aus. Der Rettungsdienst brachte den 78-Jährigen mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

