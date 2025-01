Sechsstelliger Schaden durch Brand einer Lagerhalle

Am frühen Morgen erhellen Flammen einen Ort im Landkreis Passau. Eine Lagerhalle und ein Bürogebäude brennen. Die Löscharbeiten sind am Vormittag noch am Laufen.

Durch den Brand einer Lagerhalle ist in Malching (Landkreis Passau) ein geschätzter sechsstelliger Schaden entstanden. Die Einsatzkräfte seien am frühen Morgen alarmiert worden, teilte die Polizei mit. Die Flammen aus der Lagerhalle griffen anschließend auch noch auf ein angrenzendes Bürogebäude über.

Verletzt wurde vorerst niemand, wie es hieß. Die Feuerwehr war noch am Vormittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache war vorerst noch ungeklärt.

