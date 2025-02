Sechsstelliger Schaden bei Wohnhausbrand

In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Der Schaden ist enorm. Nun suchen die Ermittler nach der Ursache.

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Altötting ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Das Feuer brach laut Polizei am Vormittag am Dachstuhl des Hauses in Tüßling aus. Feuerwehrleute verhinderten, dass sich die Flammen ausbreiteten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache blieb unklar, Hinweise auf ein Einwirken Dritter gab es laut Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

