Sechsstelliger Schaden bei Brand von Scheune

In der Nacht bricht in einer landwirtschaftlichen Scheune plötzlich ein Feuer aus. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern und stoppt das Übergreifen der Flammen. Doch der Schaden ist hoch.

Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Mengkofen (Landkreis Dingolfing-Landau) ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Nach Angaben der Polizei brach am späten Dienstagabend aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer in einer Scheune aus, in der sich neben einem Schlepper weitere landwirtschaftliche Geräte, Diesel sowie Heizöl befanden.

Rund 120 Kräfte der Feuerwehr verhinderten weitgehend, dass die Flammen auf eine angrenzende Maschinenhalle übergriffen. Menschen und Tiere seien nicht verletzt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

