Sechsjähriges Kind unter Toten bei schwerem Autounfall

Unter den mindestens sieben Todesopfern bei dem schweren Autounfall auf der Autobahn 94 in Ostbayern ist auch ein sechs Jahre altes Kind. Das teilte die Polizei am Freitag mit. 23 Insassen hätten sich in dem Auto befunden, das für neun ausgelegt sei. Bei ihnen handle es sich um Syrer und Türken, der Fahrer sei ein staatenloser Mann aus Österreich. Der Unfall des mutmaßlichen Schleuserfahrzeugs hatte sich am Freitagmorgen auf Höhe der Anschlussstelle Waldkraiburg/Ampfing ereignet.

