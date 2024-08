Sechsjähriger im See untergegangen - schwer verletzt

Ein Kind ist mit seiner Familie an einem See in Oberbayern zum Baden. In einen unbeaufsichtigten Moment geht der Junge allein ins Wasser und geht unter. Die Familie macht sich auf die Suche.

Ein sechsjähriger Junge ist im Eisolzrieder See bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) untergegangen und wurde dabei schwer verletzt. Der Junge sei am Dienstag in einem unbeaufsichtigten Moment ins Wasser gegangen, teilte die Polizei mit. Als die Familie bemerkte, dass der Junge fehle, haben sie sich auf die Suche gemacht. Ein 42-Jähriger fand das Kind unter Wasser. Er brachte den Sechsjährigen an Land und begann mit der Reanimation, hieß es weiter. Mit einem Hubschrauber wurde der kleine Junge demnach ins Krankenhaus gebracht.

