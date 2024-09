Sechsjährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz - Die Verletzungen der Sechsjährigen wurden zunächst als lebensbedrohlich eingestuft. Sie wurde daher mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) - Foto: Daniel Karmann/dpa

In einer größeren Gruppe soll ein Mädchen in Unterfranken über einen Gehweg gelaufen sein. Dann läuft das Kind auf die Straße und wird angefahren. Was genau ist passiert?

Eine Sechsjährige ist in Unterfranken von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach aktuellen Informationen der Polizei schwebt das Mädchen inzwischen aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Das Kind sei am Mittwochnachmittag aus unbekannten Gründen vom Gehweg auf die Straße getreten, teilte die Polizei mit. Die Sechsjährige wurde von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Einer Polizeisprecherin zufolge war das Mädchen mit einer größeren Gruppe in Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg) unterwegs, auch Erwachsene waren dabei.

Auszuschließen sei, dass die Sechsjährige auf die Straße geschubst worden sei. Unklar bleibe jedoch vorerst, ob der 36 Jahre alte Autofahrer die Menschen auf dem Gehweg nicht wahrgenommen habe und wie es zu dem Zusammenstoß kam. Bei der Klärung des genauen Unfallhergangs soll nun ein Sachverständiger helfen.

Das Mädchen sei direkt nach dem Unfall ansprechbar gewesen, habe aber massive Verletzungen am Kopf erlitten, die zunächst als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Deshalb wurde das Kind mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240919-930-237364/2