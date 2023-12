Sechs Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen in München

Fast zeitgleich sind am Sonntagnachmittag insgesamt sechs Menschen bei zwei Verkehrsunfällen in München verletzt worden - eine Frau schwer. Die 34 Jahre alte Fußgängerin war am Ostbahnhof bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus verletzt worden und wurde in die Notaufnahme gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos im Stadtteil Ramersdorf wurden nach Feuerwehrangaben fünf Menschen verletzt, darunter ein Kind. Drei Erwachsene im Alter von 30, 37 und 39 Jahren wurden in eine Klinik gebracht. Zum Hergang oder der Ursache der Unfälle machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben. Die Polizei ermittelt.

