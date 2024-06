Sechs Schwerverletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Zwei Menschen in Lebensgefahr, vier weitere schwer verletzt - das ist die Bilanz eines Unfalls in Schwaben.

Auf einer Bundesstraße bei Sigmarszell in Schwaben sind am Donnerstagnachmittag sechs Menschen schwer verletzt worden, zwei von ihnen schwebten am Abend noch in Lebensgefahr. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd mitteilte, geriet am Nachmittag gegen 16.00 Uhr ein 66 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen des 66-Jährigen zurück gegen ein nachkommendes Auto.

Der 66-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, sein Beifahrer schwer. Im entgegenkommenden Fahrzeug saß eine Familie. Der Vater wurde ebenfalls lebensgefährlich verletzt, er musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Die Mutter und die beiden vierjährigen Kinder erlitten schwere Verletzungen. Der Fahrer des dritten Wagens erlitt leichte Verletzungen. Die B308 war auch am Abend noch gesperrt.

