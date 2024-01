Sechs Monate nach Krebs-Diagnose: Lainer wieder im Kader

Stefan Lainer steht knapp sechs Monate nach seiner Krebs-Diagnose erstmals wieder im Kader des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der 31 Jahre alte Rechtsverteidiger wurde für das Heimspiel am Sonntagabend gegen den FC Augsburg nominiert. „Er ist mittlerweile so weit, dass er sicherlich für einen Teileinsatz bereitsteht“, sagte Borussia-Trainer Gerardo Seoane vor dem Spiel bei DAZN.

Als der Stadionsprecher um 17.25 Uhr Lainers Name verkündete, brandete großer Jubel im Borussia-Park auf. „Es sind natürlich alle überglücklich und sehr erfreut, vor allem für ihn und seine Familie, die eine schwierige Zeit durchgemacht haben“, sagte Seoane. „Wir haben versucht, ihn ein bisschen zu bremsen, weil die Lust war natürlich enorm groß“

In der Sommervorbereitung war bei Lainer Lymphknotenkrebs festgestellt worden. Im November kehrte der österreichische Nationalspieler nach seiner Behandlung ins Training zurück, in der Wintervorbereitung kam er erstmals in einem Testspiel zum Einsatz und drängte auch zurück in den Kader.

© dpa-infocom, dpa:240121-99-697336/2