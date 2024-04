Ein Lastwagenfahrer hat mit einem etwa sechs Meter hohen Kran zwei Ampeln im Landkreis Würzburg beschädigt. Der 54-Jährige riss am Mittwoch in Unterpleichfeld mit dem ausgefahrenen Kran Teile der Anlagen mit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Erst als er teilweise eine Fußgängerampel abriss, bemerkte er den Unfall und informierte die Polizei. Der Schaden belaufe sich auf rund 10 000 Euro, teilte die Polizei weiter mit.

