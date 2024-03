Sechs Jahre alter Junge stirbt bei Fahrt mit Quad

Ein sechs Jahre alter Bub ist in Niederbayern bei einer Fahrt mit seinem Vater auf einem Quad gestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhren Vater und Sohn am Freitag eine Wiese bei Kirchberg im Wald (Landkreis Regen) hinab, als sie stürzten und das Quad auf den Jungen fiel. Er wurde demnach schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber später. Kripo und Staatsanwaltschaft ermittelten am Montag zur Unfallursache. Ein Gutachter sollte den Angaben zufolge bei der Suche nach der Ursache und der Untersuchung des Quads helfen.

