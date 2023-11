Scorpions: Im September 2024 fünf Konzerte in Deutschland

Die Scorpions („Wind of Change“) wollen im kommenden Jahr fünf Konzerte in Deutschland spielen. Auftakt ist am 11. September 2024 in Nürnberg, danach stehen Auftritte in Hamburg, Leipzig, Köln und Frankfurt/Main an. Das teilte die Rockband aus Hannover am Mittwoch mit. „Wir werden unseren Fans in Deutschland unsere brandneue Show präsentieren, wir feiern 40 Jahre „Love at First Sting““, verriet Frontmann Klaus Meine. Das Album hatte der Band weltweit Erfolge gebracht.

Die Scorpions haben 2023 im Rahmen ihrer Welttournee auch mehrere Konzerte in Deutschland gespielt. Einige Städte „mit starker Fanbase“ habe man aber aus Zeitgründen links liegen lassen müssen, hieß es. Man habe sich „die Stimmen der Fans zu Herzen genommen“, versicherte Meine, „und schon bei der Planung für 2024 mit einberechnet“.

