Schwung für Seelsorge mit Haupt- und Ehrenamt

Mit der Dekanatsreform will das Erzbistum München und Freising der Seelsorge vom kommenden Jahr an mehr Schwung verleihen. Man wolle eine stärkere Vernetzung im pastoralen Handeln erreichen, zwischen den Pfarreien eines Dekanats sowie zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, sagte Generalvikar Christoph Klingan am Freitag in München.

Statt 40 gibt es dann nur noch 18 Dekanate, die größtenteils mit den Landkreisen übereinstimmen. Geleitet werden sie von Pfarrern aus der jeweiligen Region, die das Amt mit einer halben Stelle ausfüllen und Dienstvorgesetzte für die Beschäftigten im Dekanat sein werden. Zudem soll es ein festes Dekanatsbüro geben.

Armin Schalk, Vorsitzender des Diözesanrats, sprach von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Beteiligten auf Augenhöhe. Derzeit werde zum Teil sehr theoretisch über das grundsätzliche Verständnis von Synodalität geredet. Die Dekanatsreform sei ein sehr gelungenes und praktisches Beispiel, wie dies umgesetzt werden könne.

