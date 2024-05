In der Nacht zum Pfingstsonntag sind Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand in den Weiler Rittmannsberg in der Nähe von Schönau gerufen worden. Vermutlich hatte ein Blitz das Feuer verursacht. Ein Stallgebäude und eine Scheune brannten komplett nieder. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern. Die schwierige Löschwasserversorgung war aber eine große Herausforderung.