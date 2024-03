Ein 43-Jähriger ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Forchheim schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am Montag in einem der Zimmer des Mannes aus und griff auf weitere Räume über, wie die Polizei mitteilte.

Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Nach derzeitigem Stand gehe die Polizei nicht davon aus, dass eine weitere Person am Brand beteiligt war, hieß es weiter. Es entstand ein Schaden von 200.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240325-99-461619/2