Schwerverletzter: Polizei geht von Auseinandersetzung aus

Im Fall eines schwer verletzten 27-Jährigen in Fürth steht ein 44 Jahre alter Mann im Verdacht, an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Der Mann war am Sonntag vor einer Woche von einer Zeugin schwer verletzt vor einer Kneipe gefunden worden. Rettungskräfte hatten ihn in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ergaben die Ermittlungen, dass es im Vorfeld mutmaßlich eine Auseinandersetzung gegeben habe. Die Zeugin gab demnach an, gegen 5 Uhr morgens auf der Straße vor der Kneipe einen Streit mitbekommen zu haben. Die Polizei sei durch weitere Befragungen letztlich dem 44-Jährigen auf die Spur gekommen, hieß es. Dieser habe sich bei der Kriminalpolizei gemeldet und müsse sich jetzt strafrechtlich verantworten.

