Schwerverletzter nach Zimmerbrand in Deggendorf

In einer Deggendorfer Wohnung bricht ein Feuer aus. 70 Einsatzkräfte rücken zum Löschen aus. Ein 65-Jähriger kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Brand in einer Deggendorfer Wohnung wurde ein 65-Jähriger schwer verletzt. Das Feuer sei am frühen Nachmittag in einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war laut Polizeisprecher zunächst unklar. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Die Wohnung sei weitestgehend ausgebrannt. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelte demnach.

