Schwertransport auf A9 fängt Feuer

Ein Spezialtransport mit einem 80 Tonnen schweren Windkraftturm fängt auf der A9 Feuer. Der Fahrer kann sich retten, aber die Bergung dauert Stunden.

Ein Schwertransport hat auf der Autobahn 9 bei Plech (Kreis Bayreuth) Feuer gefangen. Ursache war ein geplatzter Reifen, wie die Polizei mitteilt. Durch die Reibung sei Hitze entstanden, die sich wiederum zu einem Feuer entwickelt habe. Der Transporter hatte einen 80 Tonnen schweren Turm eines Windrades geladen. Die aufwendige Bergung dauere mehrere Stunden. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf den Standstreifen abstellen und das Zugfahrzeug abkoppeln. Er blieb unverletzt.

Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte, dass der Brand auf die Ladung und andere Teile des Fahrzeuges überging, so die Polizei. Die Autobahn in Richtung München ist in diesem Bereich aktuell infolge des Unfalls lediglich auf der linken Fahrspur befahrbar.

Es werde in der Zeit des Berufsverkehrs den Angaben nach voraussichtlich zu Verkehrsstörungen auf der A9 in Höhe Plech kommen. Der Schaden am Spezialfahrzeug wird auf 50.000 Euro geschätzt.

