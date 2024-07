Schweres Wandteil löst sich von Kran und erschlägt Mann

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an - Mit dem Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Mann in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Mit einem Kran wollte ein 24-Jähriger ein schweres Wandelement auf einer Baustelle bewegen. Dabei passierte ein Unglück mit schlimmen Folgen.

Bei Arbeitsunfällen auf Baustellen in Bayern ist ein Mensch gestorben, ein weiterer wurde schwer verletzt. In Peiting wurde ein 24-Jähriger von einem Wandelement erschlagen. Der Mann wollte das schwere Holzteil nach Angaben der Polizei mithilfe eines Krans versetzen. Dabei sei es aus der Befestigung gerissen und auf ihn gefallen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Der Arbeiter aus dem Landkreis Weilheim-Schongau wurde nach dem Unfall am Montag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, starb aber wenig später an seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt mit der Kriminalpolizei Weilheim. Auch ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

In Vilshofen stürzte ebenfalls am Montag ein 58-Jähriger aus fünf Metern Höhe von einem Gerüst und schlug auf dem Gehweg auf. Dabei verletzte sich der Mann aus dem Raum Passau schwer am Kopf. Nach Angaben der Polizei in Vilshofen war er auf dem Gerüst am Stadtplatz gestolpert. Die Polizei, das Gewerbeaufsichtsamt und die Berufsgenossenschaft ermitteln.

