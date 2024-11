Schwerer Unfall mit Traktor - Lebensgefahr und Vollsperrung

Die Staatsstraße 2264 musste am Abend nach einem schweren Unfall gesperrt werden. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2264 Höhe Hallerndorf (Landkreis Forchheim) sind zwei Fahrer schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Die Staatsstraße bleibt voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 62-jähriger Autofahrer sei am Abend in Richtung Schlammersdorf aus bislang ungeklärter Ursache in einen vorausfahrenden Traktor gefahren. Dabei wurde der 72-jährige Traktorfahrer den Angaben nach in das angrenzende Bankett geschleudert. Er verletzte sich lebensgefährlich und wurde ebenso wie der schwer verletzte Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf rund 18.000 Euro. Die Polizei ermittele nun zum Unfallhergang.

© dpa-infocom, dpa:241108-930-283622/1