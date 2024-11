Schwerer Unfall im Bayerwald fordert ein Todesopfer

Ein schwerer Verkehrsunfall am Montag kurz nach 16 Uhr auf der Staatsstraße 2138 bei Lam (Landkreis Cham) an der Kreuzung Gaberlsäge hat ein Todesopfer gefordert.









Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort hatte der Fahrer des Kleinwagens, ein 83-jähriger Mann aus dem Landkreis Cham, der sich mit seiner 80-jährigen Frau im Fahrzeug befand, die Lamer Ortsstraße befahren. Als zur selben Zeit der Lkw aus Lam Richtung Arrach auf der Staatsstraße unterwegs war, fuhr der 83-Jährige unvermittelt in die Kreuzung ein, so dass es wohl ungebremst zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.





Hubschrauber konnte nicht landen





Der Lastwagen landete auf der in Fahrtrichtung linken Fahrbahnseite in einem Graben, der Kleinwagen wurde in den gegenüberliegenden Graben geschleudert.



Mit den Feuerwehren war auch der Rettungsdienst an die Unfallstelle gerufen worden. Aufgrund der Lage vor Ort wurden vonseiten des BRK drei Notärzte, mehrere Rettungswagen, die Helfer vor Ort und ein Rettungshubschrauber angefordert. Nachdem dieser wetterbedingt nicht landen konnte, wurden der Fahrer des Lastwagens und der Mitsubishi-Fahrer vor Ort erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.





Unfall-Gutachter angefordert





Der 80-jährigen Beifahrerin konnten die Rettungskräfte nicht mehr helfen, sie starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Regensburg forderte daher einen Unfall-Gutachter an.



Der Lastwagen muss mit schwerem Gerät geborgen werden. Die Unfallstelle bleibt für längere Zeit gesperrt, der Verkehr muss weiträumig über Haibühl umgeleitet werden.