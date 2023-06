Schwerer Unfall bei Nürnberg: A3 Richtung Regensburg gesperrt

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der A3 bei Nürnberg ereignet. Die Fahrbahn Richtung Regensburg musste gesperrt werden. −Foto: News5

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der A3 bei Nürnberg ereignet. Zwei Insassen wurden laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Die Autobahn Richtung Regensburg ist derzeit gesperrt.









Wie die Polizei mitteilte, kam ein Auto kurz nach der Anschlussstelle Nürnberg-Nord nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte in die Leitplanke und kam 50 Meter weiter neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.



Die Autobahn ist im Bereich der Unfallstelle in Richtung Regensburg gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Nürnberg-Nord ausgeleitet. Ein Gutachter ist vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu klären.Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Erlangen, ✆ 09131/760414, zu melden.

− age