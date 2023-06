Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Autorennen auf der Autobahn 8 bei Brunnthal ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen seien bei dem Rennen am Donnerstagabend mehrere Autos beteiligt gewesen, wie die Polizei mitteilte. Die A8 in Richtung Salzburg ist derzeit ab der Anschlussstelle Taufkirchen Ost gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Es werden Zeugen gesucht.

© dpa-infocom, dpa:230602-99-912754/2