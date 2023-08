Schwere Unwetter am Freitag: Hier warnt der DWD

Derzeit gilt eine Unwetterwarnung. −Symbolbild: Patrick Pleul/dpa

Am Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut vor schweren Unwetter. Lesen Sie hier, welche Teile der Region betroffen sind.









In Teilen der Landkreise Passau, Freyung-Grafenau und Regen galt die Warnstufe 3 von 4 zunächst bis 16. In Passau und Freyung-Grafenau wurde die Warnung auf 17 Uhr verlängert. Dort warnt der DWD vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. Auch Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern drohen.



Parallel gilt in allen niederbayerischen und oberbayerischen Landkreise noch bis Samstagabend eine Hitzewarnung.

− els