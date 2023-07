Schwere Unfälle am Wochenende: Tote und Schwerverletzte

Rettungswagen - Ein Rettungswagen ist mit Blaulich im Einsatz. - Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Zwei Menschen sind am Wochenende bei Unfällen in Bayern gestorben. Weitere wurden verletzt, teilweise schwer. Bei vielen ist der Unfallhergang nach Polizeiangaben noch unklar.

Zwei Tote und mehrere Schwerverletzte hat es bei Unfällen am Wochenende in Bayern gegeben. Eine 69-Jährige starb bei dem Zusammenstoß zweier Autos am Samstagnachmittag bei Oberelsbach (Landkreis Rhön-Grabfeld), wie die Polizei mitteilte. Ein 62-jähriger Autofahrer mit vier Mitfahrern habe nach ersten Erkenntnissen einem anderen Wagen auf einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. In diesem Fahrzeug saßen den Angaben zufolge sechs Menschen. Die 69 Jahre alte Mitfahrerin starb noch an der Unfallstelle. Insgesamt vier weitere Mitfahrer aus beiden Autos wurden schwer verletzt von Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Der genaue Unfallhergang müsse noch durch einen Sachverständigen ermittelt werden.

Bei einem Unfall in der Oberpfalz ist ein 20-Jähriger gestorben, zwei weitere Männer wurden schwer verletzt. Ein 22-jähriger Autofahrer habe aus zunächst ungeklärter Ursache am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Er fuhr nahe Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzbach) so stark gegen einen Baum, dass er diesen durchtrennte. Ein 20-Jähriger auf der Rückbank starb noch vor Ort. Der Fahrer und ein 20-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte hat es bei einem Unfall in Mittelfranken gegeben. Eine 19-jährige Autofahrerin war am Sonntagmorgen aus bisher ungeklärtem Grund nach links von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen habe sich bei Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) mehrmals überschlagen und sei dann im Feld liegen geblieben. Alle fünf Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, zwei davon schwer. Bei der Fahrerin kann nach Polizeiangaben Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die fünf Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang nun prüfen.

