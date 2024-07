Schwere Knieverletzung: Oberdorf fällt für Olympia aus

Die DFB-Frauen und Horst Hrubesch müssen in Frankreich auf ihre zentrale Mittelfeldspielerin verzichten. Die Befürchtungen von Hannover haben sich bewahrheitet.

Lena Oberdorf hat sich eine Kreuz- und Innenbandverletzung zugezogen und wird den deutschen Fußballerinnen bei den Olympischen Spielen fehlen. Dies teilte der DFB mit, nachdem sich die Mittelfeldakteurin vom FC Bayern beim 4:0-Sieg gegen Österreich in Hannover am rechten Knie verletzt hatte und danach in München untersucht wurde.





„Diese Nachricht tut weh! Unsere schlimmste Befürchtung ist eingetreten. Wir alle denken an Obi und fühlen mit ihr“, sagte Bundestrainer Horst Hrubesch. Die Nachnominierung für die 22-Jährige, die eine zentrale Figur in der deutschen Auswahl ist, werde in den kommenden Tagen bekanntgegeben.



Oberdorf wird mehrere Monate ausfallen und auch dem deutschen Meister aus München, zu dem sie kürzlich vom VfL Wolfsburg gewechselt war, lange fehlen. Die deutschen Frauen reisen am Sonntag nach Marseille, wo sie am kommenden Donnerstag zum Auftakt der Sommerspiele auf Australien treffen. Weitere Vorrundengegner sind die USA und Sambia.

© dpa-infocom, dpa:240717-930-176833/1