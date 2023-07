Schwere Gewitter ziehen am Dienstagabend über Bayern

Gewitter in Oberbayern - Ein Gewitter entlädt sich mit Blitz und Donner hinter der Kulisse des Kloster Andechs. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Unwetterfront in Bayern hat zwar unzählige umgestürzte Bäume zur Folge gehabt, Menschen scheinen zunächst aber nicht zu Schaden gekommen zu sein. Polizeidienststellen im betroffenen Gebiet teilten mit, in der Nacht zu Mittwoch seien kaum größere Windschäden aufgetreten. ««Ein umgestürzter Baum» ist momentan der Standardsatz, den ich höre», sagte ein Sprecher der Polizei Augsburg der Deutschen Presse-Agentur. Menschen in Gefahr oder gar Verletzte seien bisher nicht gemeldet worden. «Ich wüsste nicht einmal von einer leicht verletzten Person», sagte ein Sprecher der Polizei Regensburg.

Trotzdem mussten laut Polizeiangaben mehr als 200 Mal Einsatzkräfte in den Landkreisen Rosenheim und Ingolstadt ausrücken. Auch dort beschränkten sich die Notfälle größtenteils auf umgestürzte Bäume und abgerissene Äste. So fiel im Landkreis Rosenheim ein Baum auf ein Auto und die Baustellenbeschilderung auf einer Autobahn bei Regensburg wehte auf die Fahrbahn. In Augsburg stürzte ein Baugerüst um.

