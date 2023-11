Schweißarbeiten: Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen

Bei einem Werkstattbrand hat ein Mann in Mittelfranken lebensbedrohliche Verbrennungen erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, führte der 26-Jährige am Samstag in Simmelsdorf (Landkreis Nürnberger Land) Schweißarbeiten an einem Auto durch, als es womöglich zu einer Verpuffung kam. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Montag schwebe der Mann weiter in Lebensgefahr und werde in einer Spezialklinik behandelt.

Ein weiterer Mann im Alter von 26 Jahren zog sich leichte Verletzungen zu, ein 18-Jähriger blieb hingegen unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

